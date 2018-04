Sénégal: La vidéo-assistance "est un plus pour les arbitres" (Malang Diédhiou)

"Vous savez, sur l'international, on officie avec des oreillettes et des bippers", a-t-il rappelé, précisant que beaucoup d'officiels sur le plan local, n'utilisent pas ces outils, en notant que ce sera "la même chose pour la vidéo-assistance".

"Dans un match, l'arbitre qui est conforté dans sa décision peut bien mener son match" et les joueurs, a-t-il insisté, en faisant observer que dans une surface de réparation, "il y a beaucoup de tirages de maillot et l'arbitre peut prévenir les joueurs qu'ils sont en train d'être surveillés par la vidéo".

Il se dit "convaincu que cet outil va apporter plus d'équité dans le football", ajoutant : "C'est vraiment une bonne chose, rappelons-nous en 2010, ce but de (Franck) Lampard refusé, et notre match contre l'Afrique du Sud", en septembre 2016, pour le compte des éliminatoires du Mondial 2018.

