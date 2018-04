Congo-Brazzaville: Musique - Le poète Lutumba célébré chez "Kin Plaza"

À l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire, l'icône de la musique congolaise moderne a été récemment le centre d'attraction de l'émission Face B « Aimons-nous vivants », le nouveau concept audiovisuel initié par Paulin Mukendi qui a le mérite d'hononer tous les virtuoses ayant marqué leur époque par leur savoir-faire.

Le fanion de l'audiovisuel congolais est rénové d'une nouvelle lumière écarlate depuis 2016 avec un nouveau concept Face B « Aimons-nous vivants », initié par Paulin Mukendi Benga-Nkuna, animateur et chroniqueur de musique de grand renom. Il s'agit de célébrer, de son vivant, l'artiste-musicien qui le mérite. Un groupe musical dénommé « Sakana n'ango » (joue avec... la musique sous-entendu), composé de jeunes chanteuses, rend ainsi hommage à l'artiste choisi à travers l'interprétation en live et en sa présence, de certaines de ses chansons.

Tout commence donc en 2016 avec l'hommage rendu, de son vivant, par l'artiste Reddy Amisi. Deux ans plus tard, Félix Wazekwa expérimentait à son tour cette nouvelle donne introduite avec bonheur dans l'audiovisuel RD-congolais. Profitant de l'occasion faisant, les quatre-vingts ans d'âge et les soixante ans de carrière musicale de Simaro Lutumba se sont révélés de belles opportunités pour célébrer l'artiste dans cette émission pour lui devoir une fière chandelle par rapport à l'immensité de son œuvre.

Face B « Aimons-nous vivants » n'est pas seulement un concept qui dédie les hommages à titre-posthume, mais c'est aussi la surprise faite à l'invité qui découvre, à la suite d'un montage bien élaboré, toute l'organisation mise en place en son honneur dans une salle réquisitionnée pour la circonstance. Ainsi Reddy Amisi s'était-il déplacé de sa résidence au lieu de la rencontre avec Paulin Mukendi, dans l'esprit qu'ils allaient réaliser une émission spéciale dédiée aux artistes décédés. Félix Wazekwa, accompagné de la chroniqueuse Mamie Ilela, croyait, lui, qu'il allait rencontrer un banquier de la place intéressé à sponsoriser son livre « Les petits bonbons de la sagesse ».

Mais comment faire déplacer le grand baobab Simaro Lutumba sans éveiller le moindre soupçon par rapport à l'effet surprise attendu pour l'honorer de son vivant ? L'agence IDJ que manage Paulin Mukendi a alors creusé les méninges pour trouver la bonne formule ou mieux le scénario idéal. L'animateur-présentateur de Face B a pensé à Evariste Boshab, un homme qui traîne une casquette culturelle au-dessus de tout soupçon. Contact pris, l'acteur politique, appuyé par son épouse, a accepté de jouer le jeu.

Le go donné par l'ex-speaker de l'Assemblée nationale a donné du tonus à Abed Achour, le directeur général de Kin Plaza qui, non seulement a accepté d'abriter l'organisation en hommage à Simaro Lutumba mais a aussi mis son cadre, pendant deux jours durant, à la disposition des musiciens de "Sakana n'ango" pour effectuer la balance comme il se doit. Mettant la main à la pâte pour la réussite de la manifestation proprement dite, le 25 mars dernier, le patron de Kin Plaza s'est résolu de prendre en charge le rafraîchissement et le buffet pour plus au moins cent cinquante invités afin de fêter dignement les quatre-vingts ans du poète Lutumba.

Le film de l'événement

Le 24 mars, Paulin Mukendi répond au rendez-vous du Pr Boshab pour une partie de répétition. Ils se séparent sur la promesse de ce dernier qu'il ira le jour même voir l'icône Simaro, dans sa résidence à Lingwala pour lui annoncer qu'à l'occasion de son anniversaire, il l'invite avec sa petite famille et quelques-uns de ses proches collaborateurs à dîner à l'hôtel Kin Plazza. Le rendez-vous ferme est pris pour le 25 mars. À 13h 55mn , ponctuel comme un roi, le vieux Simaro et les siens débarquent au lieu du rendez-vous où ils sont accueillis au rez-de-chaussée par le couple Boshab et les personnalités présentes. Ils prennent l'ascenseur pour descendre au deuxième niveau avant de se diriger vers la salle Le Capitole où a lieu la manifestation. La porte s'ouvre et ô surprise ! Tout l'aréopage de Face B « Aimons-nous vivants » était bien en place pour célébrer l'artiste qui n'en revenait pas. Le groupe « Sakana n'ango » revisite en live le répertoire du géant Lutumba qui n'arrive pas à contenir ses émotions.

Maman Hélène Kelani, l'épouse de Simaro Lutumba, l'a dit plus d'une fois, son mari est très sensible et pleure souvent s'il ne sait pas comment exprimer autrement ses sentiments. Pourquoi Simaro Lutumba a-t-il pleuré pendant que les chanteuses de "Sakana n'ango" interprétaient ses œuvres ? Personne ne le saura, mais les larmes du poète ont failli contaminer toute l'assistance. Heureux comme Ulysse, dirait-on, Simaro a vécu et a été honoré de son vivant, en attendant le monument en son hommage à ériger très bientôt par les natifs de Lingwala.