Congo-Brazzaville: Coupe africaine de la Confédération - Le Cara et La Mancha gardent intactes leurs chances de qualification

L'administrateur et représentant de la République du Congo au conseil d'administration de l'institution… Plus »

Le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) recevra Saint-George d'Ethiopie, le 17 avril au stade Alphonse-Massamba-Débat, et sait ce qu'il y a à faire : gagner par deux buts d'écart pour atteindre la phase de groupe de la coupe africaine de la Confédération. Le résultat de 0-1 n'est pas insurmontable. Les Aiglons ont déjà réussi ce coup au tour préliminaire. Battus par Asante Kotoko à Kumasi, ils avaient réussi à équilibrer le résultat à domicile, avant de se qualifier aux tirs au but. En rectifiant le tir, les Aiglons ne pourront peut-être pas passer par cette loterie pour se qualifier. Ils doivent s'appuyer sur cette expérience du match aller contre US Ben Guerdane en améliorant surtout ce qui n'avait pas marché.

Les deux clubs congolais engagés dans le tour de cadrage ont perdu, à Addis-Abeba et à Kinshasa, leur manche aller respectivement face à Saint-George d'Ethiopie et l'AS Vita club sur le score identique de 0-1. Ils ont quatre-vingt-dix minutes pour rester encore en vie dans la compétition.

