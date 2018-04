Congo-Brazzaville: Coopération - Les projets du Congo bientôt sur la table de la Banque mondiale

L'administrateur et représentant de la République du Congo au conseil d'administration de l'institution financière internationale, Seydou Bouda, séjourne à Brazzaville pour finaliser la liste des projets à soumettre à la haute direction de cette institution

Le Congo et son représentant ne disposent, en effet, que de quelques jours pour s'accorder sur les composantes des projets à soumettre à la Banque mondiale (BM), puisque celle-ci va ouvrir son assemblée de printemps dans une semaine, le 16 avril, à Washington. La déléguée du Congo à cette assemblée, en l'occurrence la ministre du Plan, de la statistique et de l'intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, sera invitée à prendre la parole pour défendre les projets de son pays.

Au sortir d'une rencontre avec la ministre du Plan, le 9 avril à Brazzaville, Seydou Bouda a souligné la nécessité de consulter les autorités congolaises avant la grande réunion de Washington. Le pays traverse d'énormes difficultés économiques et financières dues à la baisse brutale du prix du baril du pétrole. « La ministre nous a surtout parlé des attentes du gouvernement sur le financement de certains projets importants tels que le barrage hydroélectrique de Sounda, le Fonds bleu pour le climat, les programmes des filets sociaux, des infrastructures de base. En tant qu'administrateur et représentant du Congo au conseil d'administration, nous avons mis à profit notre séjour pour échanger sur toutes les questions », a-t-il confié.

Associé aux négociations en cours entre le Congo et le Fonds monétaire international (FMI), Seydou Bouda se dit optimiste quant à l'issue des discussions. « En ce moment les discussions avancent, d'une part, entre le Congo et le FMI, et d'autre part, entre le pays et d'autres partenaires techniques et financiers, dont le groupe de la BM. On espère que quelque chose va sortir dans le sens d'accompagner les autorités congolaises à trouver des solutions à la crise qui affecte son économie », a-t- il déclaré.

Pour cet administrateur de la BM, les discussions se déroulent selon des préoccupations et des priorités du gouvernement du Congo. Pour autant, l'instrument technique qui sera utilisé dépendra également du gouvernement dans son choix contractuel avec la BM, à travers le Plan national de développement ou un programme triennal.