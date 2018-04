Congo-Brazzaville: Centre national de transfusion sanguine - L'ONG les "Jeunes cadres" plaide pour la gratuité du sang

L'administrateur et représentant de la République du Congo au conseil d'administration de l'institution… Plus »

Notons que pour cette année, l'ONG les "Jeunes cadres" n'est pas à sa première activité. Elle a organisé, en début d'année, un tournoi de football regroupant les jeunes exerçant dans la vie professionnelle et animé des campagnes de sensibilisation à la lutte contre les antivaleurs dans les écoles primaires à Talangaï. Après avoir lancé une opération de collecte de denrées alimentaires et vestimentaires, elle entend faire des dons aux déplacés du Pool.

Association apolitique à caractère social, éducatif et sportif, « Les Jeunes cadres » se fixe, entre autres objectifs: promouvoir l'entraide et la cohésion sociale ; se servir du sport comme moteur de rassemblement des jeunes ; sensibiliser les jeunes aux valeurs civiques ; organiser des œuvres caritatives.

Dans le but de rendre disponibles les produits sanguins dans les officines, le CNTS a initié, le 29 mars dernier, une opération de don de sang dans des endroits publics, administrations et entreprises de Brazzaville. Une initiative saluée positivement par « Les Jeunes cadres », car elle vise à conscientiser le Congolais lambda à s'habituer à la culture du don de sang. Il a, par ailleurs, encouragé les associations qui ont répondu présentes à son appel. Secrétaire générale de cette association, Bervelie Samba est consciente que le don de sang est un acte de générosité. « Nous le faisons pour des personnes qui sont malades dans les hôpitaux, nous voulons donc sauver leurs vies. Dans les quartiers, il y a des gens qui meurent par manque de sang, je demande aux personnes aptes de pouvoir faire des dons de sang pour sauver des vies humaines », a-t-elle lancé.

Selon lui, pour aspirer à un développement inclusif et endogène, il ne faut pas négliger certaines choses et le CNTS est aussi à prendre en compte. Actuellement, pour pérenniser la santé au Congo, il faut, pense-t-il, mettre en place des conditions pour que tout le monde puisse avoir accès aux produits sanguins. Il justifie son plaidoyer par le fait que l'on estime que cela est dû, entre autres, aux prix élevés des réactifs et poches, ainsi qu'au manque de financement de la part des pouvoirs publics.

Dans le souci de faire face à la carence en sang et produits sanguins dans les structures sanitaires, « Les jeunes cadres » ont pris, depuis 2016, l'habitude de faire, chaque trimestre, un don de sang dans les hôpitaux ou au Centre national de transfusion sanguine (CNTS). Pour leur énième opération menée le 7 avril, cette association a invité les ONG sœurs telles que La chaîne de la charité; l'association Elonga; les Lions clubs; les Scouts du Congo ainsi que des partenaires comme la marque de distribution d'eau Globaline et la société Longevity Bio. En effet, sur cent cinquante poches de sang envisagées, une cinquantaine a été collectée.

