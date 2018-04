Congo-Brazzaville: Vie associative - Florence Mbanzi nommée représentante nationale d'Afrika Telema

La cérémonie officielle d'investiture a eu lieu le 8 avril à la paroisse Christ Roi de l'Univers, dans le quatrième arrondissement Loandjili, en présence de Sylvestre Taty l'Etat, secrétaire particulier du préfet de Pointe-Noire, accompagné des membres de l'association, des responsables de la paroisse, des fidèles et des invités.

De nationalité congolaise, Florence Mbanzi est nommée à la tête d'Afrika Telema (Afrique lève toi) pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement intérieur de cette association. Chrétienne engagée dans le mouvement des Foyers chrétiens de la paroisse Christ Roi de l'Univers, elle est inspectrice des impôts, mariée et mère de cinq enfants.

Afrika Telema est une association à but non lucratif qui œuvre dans divers domaines, pour la promotion de la paix et de l'unité, en vue du développement des peuples d'Afrique et du monde. Son siège est à Brazzaville, à la paroisse Notre-Dame-de-Fatima. Elle a été créée le 21 décembre 2010, à l'initiative du révérend père Jean-Marie Bukasa Malu, curé de cette paroisse.

L'association prépare et soutient les actions de plaidoyers en faveur de la paix, de la prévention des conflits, du dialogue et du respect des droits humains. C'est une organisation apolitique, à caractère socio-humanitaire, qui œuvre aussi pour l'éveil de la conscience des peuples d'Afrique et d'ailleurs, pour l'avènement d'une Afrique éprise de paix. En plus du Congo, Afrika Telema est présente aux Etats-Unis, en Belgique, au Rwanda, au Burundi, en République démocratique du Congo, au Tchad, au Gabon, et en Centrafrique.