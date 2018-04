Sénégal: Affaire Barthlemy Dias et attaques de l'opposition - Ce que Mameboye Diao conseille à ses camarades

Selon lui, ce sont sur ces réalisations et les chantiers mis sur pieds qu'il faut communiquer, et attendre 2019 pour se prononcer sur les questions politiques.

L'inspecteur des Impôts et Domaines, qui était l'invité de Baye Oumar Guèye, a également soutenu que le régime de Macky Sall fait des efforts considérables dans tous les secteurs. Et il en veut pour exemple les investissements consentis dans l'Enseignement supérieur, la Santé, les Infrastructures, entre autres.

Invité hier, dimanche 8 avril, de l'émission dominicale «Objection» sur SUD FM (privée), l'inspecteur des impôts, El Hadji Mamadou Diao dit Mameboye a conseillé ses camarades de parti (APR) à ne plus répondre à l'opposition. En effet, pour le responsable politique de Kolda, beaucoup de ses camarades de parti tombent dans le piège de l'opposition, alors que celle-ci n'a que les invectives pour se faire entendre et exister.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.