Sénégal: Ebullition du secteur social, campagne arachidière, rapt sur des enfants - Moustapha Niasse «livre» les clés

Au cours d'une réunion présidée par le «patron» des progressistes, Moustapha Niasse, un certain nombre de recommandations a été formulé par le Secrétariat politique exécutif (Spe), après une analyse de la situation nationale.

En effet, dans la note parvenue à Sud quotidien hier, le président de l'Assemblée nationale et ses camarades de l'Afp, estimant que la «sécurité étant au cœur des préoccupations de l'Etat et des citoyens», pensent qu'il y a lieu de châtier, avec la dernière énergie, les auteurs d'enlèvements d'enfants et de violences faites aux femmes. Pour ce faire, ils jugent nécessaire le renforcement de «l'arsenal juridique», pour «alourdir les peines à l'encontre des auteurs de tels crimes».

Se prononçant, par ailleurs, sur les problèmes sociaux, avec notamment les différentes grèves et autres réclamations des acteurs du secteur de l'éducation et de la santé, Moustapha Niasse et compagnie sont convaincus «qu'ils (problèmes sociaux) devraient être réglés par le dialogue de tous les acteurs impliqués».

Tout en reconnaissant qu'il y a eu des concessions faites de part et d'autre par l'Etat, les enseignants et les personnels du secteur de la santé, ils trouvent tout de même que «le génie sénégalais doit donc s'exprimer pour la stabilisation de ces deux secteurs clés, pour des ressources humaines de qualité».

Dans un tout autre registre, celui de la campagne de commercialisation agricole notamment, le Spe de l'Afp reconnait qu'il y a un problème. Pour eux, lit-on sur le communiqué, «l'écoulement de la production arachidière, estimée à 1.4 millions de tonnes, pose problème.

La fixation compréhensible du prix au producteur à 210 F/kg, c'est-à-dire un montant supérieur au cours mondial, est à combiner avec l'augmentation de la production de la Chine, ce qui minore l'impact de la suspension de la taxe de 40F/kg».

Par conséquent, «il convient donc, en urgence, de réserver plus de 30% de la consommation nationale d'huiles alimentaires à l'huile d'arachide produite au Sénégal et d'améliorer les performances de nos industries huilières, en assainissant l'environnement», préconisent-ils.