L'opposition regroupée au sein de l'Initiative pour des élections démocratiques appelle à la création d'un « large front démocratique et social de résistance nationale contre les manipulations constitutionnelles et électorales au Sénégal ». Pour le Pds et ses alliés, il s'agit là d'une nouvelle plateforme de lutte pour mettre fin au pouvoir de Macky Sall et ses dérives comme le parrainage non consensuel des candidats.

A quelques jours de l'examen par la représentation parlementaire de la loi sur le parrainage, la bataille engagée par l'opposition regroupée au sein de l'Initiative pour des élections démocratiques prend une nouvelle tournure.

Dans la foulée de l'appel à la mobilisation à la Place Soweto, le jour du passage dudit projet de loi devant l'Assemblée nationale, le Pds et alliés ont décidé de la création d'un « large front démocratique et social de résistance nationale contre les manipulations constitutionnelles et électorales au Sénégal ».

L'information émane d'un communiqué en date d'hier, dimanche 08 avril 2018. Analysant la situation politique nationale qui ne cesse de se dégrader depuis les dernières législatives, l'Ied dira : « Il est temps, à présent, de passer à une étape supérieure de la lutte, au regard de la volonté de plus en plus affichée du pouvoir en place de truquer les élections, de priver les électeurs de leur droit de vote par la rétention de leurs cartes ainsi que par la multiplication des entraves à l'inscription massive des jeunes sur les listes électorales ».

Et de poursuivre ; « S'y ajoute un élément nouveau, lourd de conséquences graves pour le pays, venant alourdir et polluer l'atmosphère politique : il s'agit des projets de loi déposés sur la table de l'Assemblée nationale, portant révision de la Constitution et modification du Code électoral, et visant à imposer aux partis politiques l'institution, comme souligné ci-dessus, d'un parrainage piégé, dans le but évident pour Macky Sall, de sélectionner les candidats de son choix et d'invalider les candidatures d'adversaires politiques gênants, ce de façon discrétionnaire, discriminatoire et sans recours réel possible, contrairement à la lettre et à l'esprit de la Constitution en vigueur ».

Soucieux d'arriver à imposer un « nouveau rapport de forces favorable au changement, dans la démocratie, la paix civile et le progrès », l'Ied rend raison de la nécessité de mettre en place « une nouvelle plateforme, un nouveau cadre de lutte- mieux organisé, une nouvelle stratégie, permettant, au-delà du binôme Pouvoir / Opposition, d'impliquer l'ensemble des citoyens conscients de la nécessité de s'approprier un tel combat de salut national et de salubrité publique, pour en faire leur propre affaire ».

C'est dans ce sens que le Pds et alliés ont lancé un « Appel au rassemblement des forces vives politiques, démocratiques, républicaines, sociales et citoyennes, un appel à notre engagement commun, un appel à notre sens des responsabilités et à notre esprit de maturité ».

Avant de conclure en disant qu'il s'agit, « selon une démarche ouverte, inclusive, non partisane et solidaire, de constituer un large front, un bloc soudé, s'érigeant en véritable contrepouvoir, pour faire échec au coup d'Etat constitutionnel et électoral concocté par le régime de Macky Sall ».