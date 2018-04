Afrique: Mathieu Dossèvi nommé !

Ils sont 13 à briguer la succession de l'Ivoirien de Nice Jean Michaël Seri. Et sur la liste de ces nommés pour ce prix qui récompense le meilleur joueur africauin de Ligue 1, par Radio France Internationale (RFI) et France 24, on retrouve un Togolais. Il s'agit du milieu offensif du FC Metz, Matthieu Dossèvi (30 ans).

Même s'il n'est pas vu comme un des favoris pour ce prix Marc-Vivien Foé du nom de l'ancien international camerounais, le joueur togolais qui évolue en prêt au FC Metz depuis le début de la saison, ne doit cette nomination qu'à ses 24 matches (soit 1976 minutes jouées), pour un but marqué et 8 passes décisives. Il reste toujors propriété du Standard de Liège (Belgique).

Aussi sur cette liste, on retrouve l'Eléphant sacré en 2017, Seri, malgré qu'il soit moins en vue cette saison, les recrues médiatiques qui sont arrivées dans la Ligue 1 française lors de l'été dernier, le Sénégalais Baldé KEITA (AS Monaco) et le Burkinabè Bertrand TRAORE (Lyon).

Toutefois, on cite comme favoris pour le sacre final cette saison, le Tunisien de Rennes, Wahbi KHAZRI et aussi le 5ème meilleur buteur de Ligue 1 avec 17 réalisations, le Camerounais d'Angers, Karl TOKO-EKAMBI.

Voici la liste complète des 13 nominés

Kéita BALDE DIO (As Monaco / Sénégal / Attaquant / 24 ans)

Matthieu DOSSEVI (FC Metz / Togo / Millieu de terrain / 30 ans)

Max-Alain GRADEL (Toulouse FC / Côte d'Ivoire / Attaquant / 30 ans)

Gaël KAKUTA (Amiens SC / RD Congo / Milieu de terrain / 26 ans)

Wahbi KHAZRI ( Stade Rennais / Tunisie / Attaquant / 27 ans)

Moussa KONATE (Amiens SC / Sénégal / Attaquant / 25 ans)

Nicolas PEPE (LOSC Lille / Côte d'Ivoire / Attaquant / 22 ans)

Jean Mickaël SERI (OGC Nice / Côte d'Ivoire / Milieu de Terrain / 26 ans)

Julio TAVARES (Dijon FCO / Cap Vert / Attaquant / 29 ans)

Karl TOKO-EKAMBI (SCO Angers / Cameroun / Attaquant / 25 ans)

Bertrand TRAORE (Olympique Lyonnais / Burkina Faso / Attaquant / 22 ans)

Hamari TRAORE (Stade Rennais / Mali / Défenseur / 26 ans)

André-Franck ZAMBO-ANGUISSA (Olympique de Merseille / Cameroun / Millieu de Terrain / 22 ans)