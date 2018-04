Sénégal: Parrainage et menace de 23 juin bis - Des organisations de la socièté civile proposent leur médiation

Analysant toute la situation et les conséquences qui pourraient découler d'une modification non consensuelle du Code électoral pour la cohésion sociale et la paix civile, le collectif des organisations de la société civile considère qu' « il est urgent de décrisper le climat et d'aller vers un dialogue sincère sur la situation nationale pour ainsi donner place à la discussion ».

Des organisations de la société civile réunies autour d'un collectif ont appelé, ce samedi 07 avril, à Dakar, le gouvernement à surseoir à l'examen du projet de loi portant sur le parrainage et, à l'opposition de suspendre toute manifestation afin de créer les conditions « d'un dialogue sincère et constructif » autour des points de désaccord.

