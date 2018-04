Sénégal: Boucle du Boudié et du Diassing - Les leaders des villages de l'axe réclament le bitume

Plusieurs dizaines de personnes dont des maires, chefs de villages, conseillers, dignitaires religieux et coutumiers ont pris part, avant-hier samedi, à une assemblée générale organisée à Djirédji au sujet des travaux de construction de la boucle du Boudié et du Diassing. Les participants déplorent le rafistolage des axes routiers en lieu et place du bitumage annoncé par le chef de l'Etat.

Ils ont, en outre, fait mention de l'absence de plusieurs autres services sociaux dont le courant électrique, l'eau courante, le téléphone et les financements pour accompagner les femmes dans le combat contre la pauvreté.

Les populations des villages occupants toute la ceinture du Boudié et du Diassing, dans le Sud-ouest de Sédhiou, ont massivement pris part ce samedi à une journée de rassemblement pour dénoncer, d'une seule et même voix, le rafistolage de la boucle du Boudié. En lieu et place, ces populations, accompagnées par des maires dont Sény Mandiang de Marsassoum, chefs de village, dignitaires religieux et coutumiers, souhaitent de tous leurs vœux le bitumage de ces axes routiers.

El Hadji Mamadou Lamine Diawara, le maire de Djirédji et membre du Conseil économique, social et environnemental, le porte-parole du jour, déclare que «nous constatons des travaux de rafistolage sur la boucle du Boudié et ce n'est vraiment pas ce que le chef de l'Etat a dit. Il nous a rassuré que toute cette ceinture sera bitumée, de Sédhiou à Bambaly, Djirédji, Marsassoum jusqu'à fermer la boucle sur Sédhiou. Les travaux en cours sont de très mauvaise qualité. Pour une route de 82 kilomètres, on ne trouve que deux à trois engins.

Les ponts sont vétustes notamment à hauteur de Touba, entre Boumouda et Sibicouroto. Nous avons même peur pour l'hivernage qui arrive». Et de poursuivre: «cette route de la boucle du Boudié constitue un axe stratégique dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Le désenclavement va libérer notre économie au travers d'une forte mobilité et le commerce des produits de crue».

El Hadji Mamadou Lamine Diawara note, dans un autre registre, que «l'électrification rurale annoncée de la zone traine à pas de caméléon. On annonce à plus de 60% alors que dans notre zone on ne fait même pas les 10%. La volonté du président de la République, Macky Sall, est de faire en sorte que notre contrée accède aux infrastructures et équipements modernes, mais on ne comprend vraiment pas. Un gros village comme Sindina n'a pas de réseau téléphonique, il n'y a pas d'eau courante dans beaucoup de villages».

L'ACCES AUX FINANCEMENTS ET L'EQUILIBRE GEOGRAPHIQUE EXIGES !

L'accès aux financements des femmes constitue une illusion, selon toujours M. Diawara. «Les femmes du Boudié et du Diassing sont très braves. Mais, hélas, elles n'ont jamais bénéficié de lignes de financement. Nous trouvons cela injuste et invitons les autorités à corriger toutes les situations ci-haut relevées».

Des récriminations, les manifestants en ont copieusement relevé notamment le déséquilibre dans les investissements entre les régions de la Casamance, jusqu'ici en défaveur de Sédhiou. «Tous les investissements conséquents qui arrivent dans le Sud du pays sont orientés vers Ziguinchor et, dans une moindre mesure, vers Kolda. Sédhiou est vraiment ignorée alors qu'elle est une région à part entière.

Tout le temps, ce sont des miettes, des restants qu'on nous donne, ce n'est pas juste. Nous avons obligation de dire la vérité à ces populations acquises à notre cause et qui nous écoutent et votent pour nous partout et en tous lieux», a indiqué Lamine Diawara en présence d'une foule nombreuse.

Enfin, dans le Boudié comme dans le Diassing, les deux entités territoriales du Sud-ouest de Sédhiou, les populations déplorent la sous-traitance du chantier en cours de Eiffage à une autre entreprise dont la qualité des réalisations fait craindre le pire pendant la saison des pluies.