Ile Maurice: Rendez-vous le 26 avril pour la troisième édition du TEDxPlaines Wilhems

Et de trois pour TEDxPlaines Wilhems ! Après deux précédentes éditions en 2013 et 2016, la plateforme réunit à nouveau des personnalités qui viendront parler d'elles-mêmes, de leurs combats et de leur vision autour du thème Unexplored Spaces, pendant trois heures de partage. La date arrêtée pour cette troisième édition est le 26 avril. C'est au Trianon Convention Centre que celle-ci aura lieu.

Parmi les orateurs, on retrouve cette fois Olivier Bancoult, du Groupe réfugiés Chagos ; Alexandra Henrion-Caude, généticienne ; Paul Choy, photographe ; Vincent Florens, conservateur ; et l'océanographe Vassen Kauppaymootoo. Alex Zhang, pédagogue, et le musicien Eric Triton seront également de la partie. Une palette de professionnels qui saura plaire à tous les goûts. Chacun d'entre eux aura la parole pendant dix à 15 minutes.

Afin qu'ils soient prêts, chaque orateur a été encadré deux à trois mois avant cette édition par le comité organisateur. Les intervenants connus partageront une facette d'eux jusqu'alors cachée. Quant aux autres, ils seront amenés à faire découvrir au public de nouvelles choses.

La plateforme TED vise à inspirer à travers le monde et créer des débats autour de nouvelles idées et thématiques. D'où le TEDx local, qui souhaite apporter une bouffée d'air frais au paysage mauricien avec ce concept. D'ailleurs, le retour est très positif, selon les organisateurs. Plusieurs personnes ont déjà confirmé leur présence pour le prochain TEDxPlaines Wilhems.

Cette conférence de trois heures est à but non lucratif. L'initiative est, cette année, parrainée par le groupe Eclosia. Divers forfaits pour assister à la conférence sont disponibles sur le site marideal.mu.

Les deux précédentes éditions étaient un succès. Plusieurs personnalités, tels Chad Leclos, champion olympique de natation, la chanteuse Linzy Bacbotte, et Astrid Dalais, conceptrice de Porlwi by Light, y ont participé.