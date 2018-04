Ile Maurice: Théâtre - La rénovation du Plaza débute en octobre

Oserait-on encore y croire ? Plus de dix ans que le théâtre du Plaza aurait dû être rénové. Selon le maire de Beau-Bassin-Rose-Hill, Ken Fong, le rideau s'est baissé, pour la dernière fois, il y a 15 ans. Mais les choses s'activent du côté de la mairie.

La troisième phase du projet, qui consiste en la rénovation du théâtre, débutera d'ici octobre. C'est ce qu'a affirmé Ken Fong à l'express, ce dimanche 8 avril. Selon lui, le théâtre sera refait complètement. «Le théâtre sera remis à neuf. Le côté acoustique sera revu.»

Un appel d'offres, local et international, pour trouver un consultant prend fin en mai. Ce dernier devra gérer le projet, assurer la conception et la supervision. Il aura également la responsabilité d'évaluer le coût des opérations et le calendrier des travaux de réhabilitation du théâtre qui est d'ailleurs l'un des plus anciens de l'océan Indien.

Ce n'est qu'après que le rapport du consultant sera connu que le Central Procurement Board enclenchera les procédures pour choisir l'entrepreneur qui mènera à bien les travaux. Pour financer ce projet, le gouvernement indien avait accordé au gouvernement mauricien, en novembre 2015, une somme de Rs 325 millions provenant d'une ligne de crédit.

Le théâtre, inauguré en 1933, a été construit dans le style italien. Il peut accueillir jusqu'à 1 500 personnes avec ses 54 loges, ses 450 sièges en première, ses 422 places de seconde et ses 426 strapontins de troisième. On y jouait des pièces classiques, des opéras, des ballets. On y effectuait des danses traditionnelles - notamment indiennes - et on y tenait des séances de magie. Pour rappel, la première phase, complétée en 2009 et qui consistait en des travaux de réfection de la toiture et des corniches, avait coûté Rs 87 millions. Quant à la deuxième phase, soit l'ouverture de la salle des fêtes et le bloc administratif, elle a pris fin en 2016 et a coûté Rs 105 millions.