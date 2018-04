Ile Maurice: Dr Roger Tennant - «Si vous n'avez pas de bons médecins et inﬁrmiers, c'est ﬁchu»

Ken Poonoosamy se trouve toujours dans les locaux de l'Independent Commission against Corruption (ICAC). L'ancien… Plus »

Fondée en 1953, la Clinique Darné, qui se trouve à Floréal, est un leader dans le secteur des soins de santé privé à Maurice. Depuis son association avec Fortis Healthcare, un des principaux groupes hospitaliers privés d'Asie, elle porte la nouvelle identité de Fortis Clinique Darné. L'établissement propose des soins et des diagnostics médicaux complets dans plus de 25 spécialités. En 2014, une seconde branche a été ouverte à Grand-Baie.

(Il réfléchit) Maurice est quand même un des rares pays au monde à offrir un service médical gratuit, ce qui est assez extraordinaire. Malheureusement, il y a de petits problèmes de gestion et de gaspillages. C'est sûr qu'on peut mieux faire, mais je suis très fier du système hospitalier. Ceux qui travaillent dans ces centres de santé sont overworked. Je sais que c'est dur. D'ailleurs, c'est tant mieux s'il y a des audits. Cela permet d'identifier les problèmes et les lacunes afin d'améliorer le service.

Il y a, à Darné, d'anciens collègues que je connais très bien. Pour moi, c'était une évidence. J'enverrai un malade à la clinique surtout à cause des médecins qui s'y trouvent. Je crois en mes collègues et en leur efficacité.

Il faudrait probablement renforcer et améliorer les services existants. Par exemple, en augmentant la flotte d'ambulances, en ayant de nouveaux appareils de diagnostic et une nouvelle équipe de personnel pour mieux servir les urgences. La perception de l'urgence est très importante. Il faut vraiment avoir un meilleur système.

