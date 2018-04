Ile Maurice: Affaire Sobrinho - Pas de nouveau rendez-vous à l'ICAC pour Ken Poonoosamy

Son interrogatoire, dans le cadre de l'affaire Álvaro Sobrinho, aura duré un peu plus de cinq heures. C'est vers 19 h 30, ce lundi 9 avril, que Ken Poonoosamy, l'ancien directeur du Board of Investment (BOI), a quitté les locaux de l'Independent Commission against Corruption (ICAC).

Selon son homme de loi, Me Vimalen Reddy, «Ken Poonoosamy collabore pleinement avec l'ICAC». L'enquête, explique l'avocat, est toujours en cours. «Mon client a été appelé à donner des explications sur les procédures au BOI. Il est interrogé à titre de témoin.» Et d'ajouter qu'«il y a beaucoup de documents à voir et vérifier».

Ken Poonoosamy a-t-il à nouveau rendez-vous à la commission anticorruption ? «Pas dans l'immédiat», indique Me Vimalen Reddy.