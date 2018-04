Centrafrique: Les ex-Sekela derrière l'attaque d'un camp de la Minusca?

En RCA, deux jours après l'opération de la Minusca visant à désarmer et arrêter les… Plus »

Le camp Fidel de la Minusca se trouve non loin de la résidence du président et cette proximité explique les rumeurs d'une attaque contre Faustin Archange Touadéra lui-même.

L'attaque a eu lieu dans la nuit de dimanche 8 avril, à 23h, heure locale. On ignore pour l'instant le nombre réel des assaillants, mais on parle de quatre assaillants « vus ». Précisons qu'il faisait nuit et que l'éclairage était défaillant. Ils auraient mené ce raid en représailles de l'opération de la Minusca, dimanche matin, au PK 5 de Bangui. Une opération de nettoyage des groupes dits d'auto-défense.

En République centrafricaine (RCA), après l'attaque du camp Fidel de la Minusca à Bangui, où stationnent des casques bleus égyptiens et jordaniens, le Premier ministre Simplice Sarandji s'est exprimé, sans pour autant apporter plus de précisions sur l'identité des assaillants. Il s'agirait d'ex-Seleka selon des sources jointes par RFI.

