Congo-Kinshasa: Présidentielle 2018 - Katumbi nomme son équipe de campagne

Les ennuis judiciaires de l'ex-gouverneur du Katanga ne le détournent pas de son objectif principal, à savoir sa candidature à la magistrature suprême.

Faisant fi de ses ennuis judiciaires et surtout de sa prétendue inéligibilité au regard de sa nationalité congolaise controversée, Moïse Katumbi vient de passer à l'offensive après avoir lancé officiellement, le 12 mars dernier, à Johannesburg en Afrique du Sud? sa plate-forme « Ensemble pour le changement ». Cette fois-ci, l'ex-gouverneur du Katanga, qui sait ce qu'il veut et où il va, vient de mettre sur pied son équipe de campagne. C'est le 8 avril que le richissime homme d'affaires a pris la série de décisions nommant une soixantaine de personnalités triées dans le microcosme politique congolais, censées l'aider à réaliser son objectif qu'est la prise du pouvoir par les élections.

Coordonnateur de l'Alternance pour la République, plate-forme de soutien à la candidature de Moïse Katumbi, Delly Sesanga est nommé secrétaire général de cette plate-forme électorale de Moïse Katumbi. La vice-présidence de cette structure est tenue par Pierre Lumbi, leader du Mouvement social pour le renouveau et ancien conseiller spécial en matière de sécurité de Joseph Kabila. Le secrétaire général est secondé par une dizaine de secrétaires généraux adjoints. Au nombre de ceux-ci, les plus fidèles tels que Christian Mwando, Vano Kiboko et Huit Munongo, respectivement chargés des finances, des relations avec la société civile et les mouvements citoyens, et des stratégies.

En plus de ses fonctions de porte-parole du candidat-président, Olivier Kamitatu assumera également celles de directeur de cabinet. Dix-huit personnalités composent le bureau politique de la plate-forme. L'on peut citer Jean Claude Vuemba, Jean Bertrand Ewanga, José Endundo, Christian Mwando, Antipas Mbusa Nyamwisi, Konde Vial Kikanda et tant d'autres. Par ailleurs, Moïse Katumbi a nommé des cadres régionaux censés coordonner des entités provinciales bien déterminées. Ainsi, Gabriel Kyungu wa Kumwanza va s'occuper du Grand Katanga, Claudel Lubaya du Kasaï Occidental, Boris Mbuku du Bandundu, Dieudonné Bolengetenge du Bas-Uele, Norbert Ezadri du Haut-Uélé, etc.

Avec cette mise en place, Moïse Katumbi affiche clairement ses ambitions et il n'est nullement question pour lui de revenir en arrière. Entre-temps, l'information judiciaire ouverte à sa charge par le procureur général de la République poursuit son bonhomme de chemin, mis à part sa comparution le 27 juin devant la Cour suprême de justice dans l'affaire dite de recrutement présumé des mercenaires.