Gabon: Vie associative - « Diamant Brut » veut faire éclore les talents de la jeunesse gabonaise

Au Gabon, après plus de trois mois de fermeture, le village artisanal de Libreville, le plus grand marché… Plus »

C'est en 2012 que l'idée a germé. Un groupe d'amis constate que trop de jeunes, sans repère, délaissent leur rêve, laissant ainsi mourir le talent qui sommeille en eux. Confrontés eux-mêmes à cette situation, les fondateurs de ladite association ont décidé de changer les choses en apportant leur aide ; celle-ci consiste d'abord à prouver aux jeunes que rien n'est perdu, malgré les difficultés. Valoriser l'esprit de compétition et de persévérance à travers l'organisation d'événements auxquels les jeunes pourront se mettre en valeur. Les meilleurs seront placés dans un programme de promotion à travers les médias et auprès des mécènes partenaires de « Diamant Brut ». L'association compte donc travailler avec les chefs d'établissements scolaire, où les vocations ne demandent qu'à être motivées.

Organisation apolitique et à but non lucratif, « Diamant Brut » souhaite accompagner les jeunes dans la valorisation de leur talent personnel. Ce groupe de jeunes Gabonais estime qu'au sein de la jeunesse, il existe des milliers de capacités ou d'aptitudes qui disparaissent au fil des épreuves difficiles de la vie. Si personne n'apporte une aide en orientant ces jeunes vers des structures capables de les suivre et de leur apporter une aide, ils se découragent et leur talent disparaît. L'association, qui apparait alors comme un développeur de talent, va encourager les jeunes à faire ce qu'ils aiment pratiquer, dans la perspective à long terme de les pousser vers l'autonomisation.

Copyright © 2018 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.