Gabon: CAJ - 27 jeunes,27 attestations et 27 contractuels à la SEEG

La question du chômage des jeunes est toujours d'actualité comme partout ailleurs dans les pays du monde. Le gouvernement gabonais cherche par tous les moyens à réduire le taux de cette inactivité.

Grâce au Contrat d'apprentissage jeunesse (CAJ), 27 impétrants ont reçu leurs attestations de formation, ce jeudi 05 avril 2018 au Centre des Métiers Jean Violas de Libreville. Cette cérémonie de remise d'attestations de stage a été animée par les membres du gouvernement et la direction générale de la Société d'énergie et d'eau du Gabon(SEEG). Il s'agit de Carmen Ndaot, Ministre en charge du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Insertion des jeunes, de Patrick Eyogo Edzang, Ministre en charge d'Eau et de l'Energie et le Directeur général adjoint de la Seeg.

Au total, trois interventions qui ont coloré la cérémonie de remise d'attestations aux 27 jeunes stagiaires gabonais. Dans son mot de bienvenue, le Directeur général adjoint de la Société d'énergie et d'eau du Gabon(SEEG) a estimé que : « l'apprentissage est essentiel pour redonner confiance à la jeunesse. C'est une opportunité de former des agents de demain et de faire un apprentissage à la Seeg ». Satisfait de cette cuvée des jeunes gabonais formés au de la Société dont il a la charge, le Directeur a tenu non seulement à les féliciter, mais il a aussi encouragé les autres jeunes à se battre pour ne pas se laisser domestiquer par le chômage, qui pour lui, n'est pas une fatalité.

Les impétrants sont heureux et par la voix de leur porte-parole, après douze (12) mois de formation en alternance ont tenu à exprimer leur gratitude. « C'est un jour exceptionnel ! » s'exclamera-t-il. Comme pour dire, que ce jour marque la fin du vécu et le début de la carrière. De la théorie à la pratique, ces jeunes gabonais sont devenus de nouveaux diplômés. Ces parchemins, aux dires du porte-parole des récipiendaires, leur permet de s'insérer dans le monde du travail. Ils ont également tenu à exprimer leur gratitude à l'égard de toute la Direction de la SEEG et du gouvernement gabonais, qui pour eux, se bat contre le chômage des jeunes.

« Le Contrat d'apprentissage jeunesse(CAJ) est un modèle de réussite » dira Carmen Ndaot, ministre du gouvernement gabonais en charge du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Insertion des Jeunes. Pour elle, le CAJ n'est pas une vue de l'esprit, mais plutôt une réalité que tout jeune gabonais est en droit de saisir. C'est une opportunité, une chance qui peut changer le cours d'une vie. C'est également un moyen qui permet ou peut permettre, selon la ministre, de sortir du chômage. Carmen Ndaot a toutefois salué l'initiative. Elle reste persuadée des compétences de chacun et a invité les stagiaires à faire preuve d'un comportement exemplaire au sein de l'entreprise. Aussi a-t-elle convié les opérateurs économiques à adhérer à la vision du gouvernement, pour combattre unanimement le chômage des jeunes.

Présent à cette cérémonie, Patrick Eyogo Edzang, Ministre en charge d'Eau et de l'Energie, n'a pas manqué de donner quelques conseils aux heureux bénéficiaires. Les nouveaux et heureux diplômés en plomberie de réseau, en électricité... sont attendus dans le monde du travail. La Direction générale de la Société d'énergie et d'eau du Gabon(SEEG) leur a d'ailleurs déjà souhaité la bienvenue.