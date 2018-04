Nigeria: Impopulaire, Buhari veut un second mandat

Le président du Nigeria Muhammadu Buhari veut briguer un nouveau mandat en 2019. C'est sur son compte Twitter que la présidence a annoncé la nouvelle. Les réactions sont plutôt négatives au Nigeria.

Le message Twitter de la présidence nigériane indique que le président Muhammadu Buhari a sollicité l'investiture de son parti, le All Progressive Congress (APC), pour un second mandat. Cela fait des mois que le suspense dure. Pendant ce temps, de nombreux gouverneurs d'Etats, membres de l'APC, ont publiquement affirmé leur soutien à une nouvelle candidature de Buhari.

Pourtant, l'ex-président Olusegun Obasanjo a déconseillé à Buhari de chercher à rester au pouvoir.

Buhari impopulaire

Surnommé "Baba go slow" pour sa lenteur à réagir aux crises qui ont secoué le pays depuis trois ans, Buhari a effectué plusieurs longues visites médicales à l'étranger pour se faire soigner d'une maladie non révélée au public. Au Nigeria même, il voyage rarement à l'extérieur de la capitale fédérale et n'a visité que quelques-uns des 36 Etats du Nigeria depuis son élection en 2015.

Au micro de Adrian Kriesch le correspondant de la Deutsche Welle à Abuja, quelques personnes rencontrées se sont montrées déçues. "Pour d'autres, il est peut-être en train de faire un bon travail. Mais pour moi, il n'y a rien du genre !" s'exclame une jeune Nigériane.

Un autre Nigérian dit ne voir "rien qui rende légitime sa nouvelle candidature. Donc je ne pense pas que cela soit une bonne idée." A l'instar de nombreux Nigérians, cet autre citoyen rappelle que tout le monde se plaint de la gestion de Muhammadu Buhari. "Seuls ceux qui sont autour de lui ne se plaignent pas. Mais nous, la masse, nous souffrons", confie-t-il dépité.

Pour un autre, "le changement qu'il a promis est resté lettre morte. Qu'il laisse la chance à une autre personne. C'est ça ma proposition. Parce que tout est gâté déjà et nous avons besoin de changement."

Bilan positif selon le pouvoir

Le porte-parole du président nigérian, Garba Shehu dans une interview accordée à la rédaction Hausa de la Deutsche Welle, affirme qu'il y a une pression populaire demandant à Buhari de se présenter pour un second mandat, en se basant sur les réalisations du gouvernement.

Selon lui, le Nigeria sort "juste d'une récession et beaucoup d'efforts sont consacrés à la production de nouvelles infrastructures, des lignes ferroviaires, des routes, l'énergie électrique dont la production a doublé. Et il est question maintenant de faire plus pour le peuple nigérian. Le président est l'ami des pauvres, des Nigérians ordinaires qui voient en lui un leader honnête."

L'entourage du président Buhari espère une victoire. Mais au sein du parti au pouvoir, d'autres personnalités ont l'ambition de candidater à la présidentielle et il y a un réel mécontentement, selon certains observateurs.

Quant à Buhari, il s'est envolé ce lundi après-midi vers la Grande Bretagne pour une visite officielle.