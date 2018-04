Gabon: Bakoumba - Cérémonie d'inauguration de l'interconnexion cab 4 Gabon-Congo

L'inauguration de ce 6 avril 2018 concerne la liaison Libreville - Franceville - Lekoko. D'une longueur de 1100 km, elle traverse 5 provinces du pays à savoir : l'Estuaire, le Moyen Ogooué, l'Ogooué Ivindo, l'Ogooué Lolo et enfin le Haut-Ogooué.

Toutes les villes traversées par le réseau seront désormais interconnectées avec Libreville et le reste du monde en très haut débit.

Description du projet

Le Central African Backbone (CAB) est un projet qui vise à doter les pays de la sous-région d'un réseau fibre optique capable de répondre à l'exigence d'une qualité réseau nécessaire pour soutenir la transition numérique en cours dans toutes les régions du monde.

En effet, cet ambitieux projet a pour objectif d'interconnecter toutes les capitales de la sous-région par fibre optique. Il est caractérisé par plusieurs composantes à savoir :

CAB1 : Cameroun, Tchad et Centre-Afrique ;

CAB2 : Sao Tomé et Principe ;

CAB3 : République du Congo

CAB4 : République Gabonaise

CAB5 : République Démocratique du Congo

Chaque pays ou groupement de pays de ce projet se charge du déploiement du réseau sur son territoire dans le but de s'interconnecter avec ses pays limitrophes. C'est ainsi que le Gabon s'est engagé à poser un câble fibre optique de sa capitale Libreville jusqu'à la frontière avec le Congo, à Lekoko en attendant la livraison prochaine de la liaison allant de Bouée jusqu'aux frontières avec le Cameroun et la Guinée équatoriale, à Meyo kyé.

Intérêt du projet

L'intérêt majeur de ce projet est de permettre au Gabon d'étendre son réseau national en fibre optique tout en sécurisant la continuité de sa connectivité.

En effet, ce réseau est nécessaire à l'administration et aux entreprises privées. Dans un monde où les services offerts par le public ou le privé s'appuient de plus en plus sur les services informatiques centralisés, il est indispensable pour l'Etat de se doter d'un réseau national en fibre optique qui atteint à terme, toutes les villes du pays.

Dans l'immédiat, toutes les villes traversées par ce nouveau réseau sont dotées de centres techniques à travers lesquels les opérateurs privés (opérateurs télécom, Fournisseurs d'accès internet, banques, exploitants forestiers etc.) et l'administration (l'ANINF avec le réseau de l'administration « RAG ») pourront se connecter. Ce qui aura pour conséquence d'apporter plusieurs services aux populations et entreprises de ces localités à des coûts très réduits avec une qualité de service optimale. Il s'agit ici de la réduction de la fracture numérique visée par le Gouvernement.

Par ailleurs, cette interconnexion avec le Congo permettra aussi au Gabon d'avoir un troisième point d'interconnexion internet à l'international en plus de ACE et SAT3 déjà opérationnels. Ce qui consolide la sécurisation de la connectivité du pays.

Principaux acteurs du projet

Le Ministère en charge de l'Economie Numérique : Maitre d'ouvrage

L'Agence Nationale des Infrastructures Numériques (ANINF) : Maitre d'ouvrage délégué.

La Commission Nationale des TIPPEE : Agence fiduciaire du projet

La Banque Mondiale : Financement du projet

La société chinoise CCSI : Maitre d'œuvre (Constructeur du réseau)

Articulation de la cérémonie d'inauguration

L'inauguration officielle de l'interconnexion CAB Gabon-Congo aura lieu le Vendredi 06 Avril 2018 à Bakoumba, chef-lieu de département du Lekoko dans la province du Haut-Ogooué. Elle sera présidée par le Ministre d'Etat, Ministre en charge de l'Economie Numérique en présence de quelques membres du Gouvernement, des acteurs du projet, des représentants des opérateurs économiques mais aussi d'une délégation officielle congolaise conduite par le Ministre des Postes et des Télécommunications.

Après avoir été désigné numéro 1 à l'indice sur la connexion internet dans la sous-région (N°6 africain) par l'Union Internationale des Télécommunications (IUT), le Gabon poursuit ses efforts et réaffirme son ambition de rester le Hub d'interconnexion de l'Afrique Centrale.