Ile Maurice: Chiens de race abandonnés - Sameer Golam tire la sonnette d'alarme

Si posséder un chien de race était un luxe auparavant, tel n'est plus le cas aujourd'hui.

Pire, certains propriétaires abandonnent leurs animaux. Un problème qui gagne de l'ampleur, au dire de Sameer Golam, président de l'organisation non gouvernementale Second Chance Animal Rescue (SCAR). «Pas plus tard que la semaine dernière, SCAR a dû secourir des chiens de race en deux occasions», explique-t-il.

Sameer Golam, qui a récemment remporté un jeu concours organisé par Bank One et un chèque de Rs 10 000, compte faire construire un refuge pour chiens et chats errants avec cet argent. La banque s'est engagée à le soutenir, affirme-t-il.

Selon le président de SCAR, les gens se séparent de leurs animaux car ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Cela, même s'ils ont investi pour les acheter. «L'entretien de ces chiens coûte très cher. Par exemple, les visites chez le vétérinaire, les traitements, les soins des poils», soutient-il.

De plus, beaucoup de personnes ne font plus la différence entre les chiens dits «ordinaires» et ceux de race. «Lontan, lisien éran, séki normal, li pa ti gagn adopsion mem sa, sirtou si zot adilt. Saki dé ras, dimounn ti pran pou zot sékirité. Aster bann lisien ordiner manz tou, zot éna bann manzé espésial zot si», avance Sameer Golam.

Le président de SCAR demande aux Mauriciens de ne plus s'adonner au «dumping» d'animaux. Et lance un appel aux parents surtout. «Na pa nek donn enn ti toutou an kado. Réflési byin avan ki bann inplikasion éna. Enn toutou sé pou lavi !»