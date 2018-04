Centrafrique: Psychose généralisée à Bangui

En RCA, deux jours après l'opération de la Minusca visant à désarmer et arrêter les… Plus »

Mais dans ce quartier sinistre, il n'y a pas que la peur. Un débit de boissons est même resté ouvert pour réconforter quelques courageux. Charles est l'un d'entre eux: "tout le monde est parti. Je suis là avec ma famille. Il y a seulement trois personnes dans la maison, dit-il. La bière c'est pour nous remonter! On essaie de rester vigilants aussi pour surveiller le quartier, à cause des vols, des casses et de tout cela."

C'est le cas de cette dame, la cinquantaine, revenue chercher quelques effets à la maison: "nous avons entendu des coups de fusil, explique-t-elle. Nous sommes obligés de fuir. C'est pour cela que tout le quartier est vide. J'ai quitté aussi le quartier. Je viens de revenir pour me laver, et je vais repartir. Les FACA, les musulmans, la Minusca, tout le monde tire. Nous, nous voulons rester tranquilles. "

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.