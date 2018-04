Mais là, il pourra compter sur l'ancien président Olusegun Obasanjo qui, exaspéré par les turpitudes de Goodluck Jonathan, avait fini par déchirer publiquement, sa carte de membre du Parti démocratique populaire (PDP). Et à ce qu'on dit, Obasanjo a aujourd'hui rallié le camp de Buhari qui fut d'ailleurs son ministre du Pétrole et des ressources naturelles. Preuve que les deux hommes s'entendent comme larrons en foire.

Ce revirement spectaculaire a surpris certains observateurs qui ont vite franchi le pas en parlant d'aveu d'impuissance de la part de l'ancien putschiste élu président en 2015. Peut-être s'agit-il là d'une stratégie visant à caresser les islamistes insurgés dans le sens du poil et cela, afin de réduire considérablement les attentats et les enlèvements de masse qui, s'ils se multiplient durant cette période pré-électorale, pourraient jouer en défaveur de Buhari.

Ces dernières, faut-il le rappeler, avaient été ramenées là où elles avaient été enlevées par leurs ravisseurs themselves. On savait bien que le président Buhari qui avait fait de la libération de ces otages, son cheval de bataille, ne se priverait pas d'en récolter les dividendes politiques. Ceci pouvant expliquer cela, on comprend aussi pourquoi depuis peu, celui qui, au départ, avait sorti l'artillerie lourde contre les islamistes de Boko Haram, a décidé de changer son fusil d'épaule en optant pour la négociation.

Il vient de mettre un terme aux spéculations et conjectures qui avaient cours depuis quelques mois, au Nigeria. Le président Muhammadu Buhari, puisque c'est de lui qu'il s'agit, sera candidat aux élections générales de février 2019. L'annonce a été faite hier, 9 avril 2018, au cours d'une réunion du Comité exécutif national du All Progressive Congress (APC).

