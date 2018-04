Sénégal: Système de parrainage - La réponse du Ministre sénégalais de la justice

Le ministre de la Justice, Ismaïla madior Fall, n'a pas apprécié la sortie d'Abdoulaye Bathily pointant le parrainage.

Il le dit : "Sans démonstrations ! Quand je l'ai entendu dire que le parrainage était anti-démocratique, j'aurais compris que le Pr Abdoulaye Bathily dise que le parrainage pose problème au regard de tel point ou tel point. Quand on était à l'université, quand on n'était pas d'accord avec un ami, on lui disait tu es un réactionnaire. Ce genre de déclaration relève de l'infantilisme politique."

S'arrêtant sur le pourcentage (1% de l'électorat), Pr Bathily a soutenu que "c'est une violation du secret du vote avant l'heure". "Dans ce cas, ce n'est pas le principe du parrainage qui est anti-démocratique. Il pouvait dire : 'je trouve anti-démocratique le pourcentage'", suggère le Garde des Sceaux, qui était ce dimanche l'invité du Grand Jury de la Rfm.

Ismaïla Madior Fall de poursuivre: "Pourquoi 1%, parce que quand on a introduit le parrainage pour la première fois au Sénégal sur loi constitutionnelle d'octobre 1991. C'était 10.000 signatures alors que le fichier électoral était à 2 millions 450 mille électeurs. Cela a changé depuis 1991. Aujourd'hui, on est à 15 millions d'habitants au Sénégal. Donc, on ne peut pas garder le même pourcentage. 1%, c'est pour que même s'il y a des changements, qu'on ne dise plus 70 mille, 35 mille. La population du Sénégal va faire 60 millions en 2025, ce sera toujours 1%."