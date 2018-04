Sénégal: L'émigration clandestine est devenue "une tragédie"

Dakar — L'émigration clandestine est devenue "une tragédie", a soutenu, lundi, à Dakar, le député sénégalais de la diaspora, Babel Zinga Sow, soulignant l'importance de la réinsertion des rapatriés et le maintien des jeunes au pays par l'offre de service.

"L'émigration n'est plus une solution ça devient un problème, ça devient une tragédie", a-t-il soutenu en marge d'un atelier sur la "journée nationale d'échanges entre les parlementaires et la société civile autour des enjeux de la politique migratoire nationale et de la gouvernance de la migration".

"Informer et mobiliser les parlementaires en faveur des droits des migrants", est le thème de cette rencontre organisée par le Réseau pour la migration et le développement (REMIDEV), en collaboration avec l'Assemblée nationale et des partenaires.

"On peut faire beaucoup de choses chez nous d'abord notamment la réinsertion de ceux qui sont à l'étranger, et maintenir nos compatriotes au pays en leur proposant des services (postes)", a t-il dit.

Selon lui en Europe, "on est passé d'une immigration voulue, à une immigration subie, car avant les Européens venaient nous chercher et là ils faisaient tout pour qu'on y aille pas et même qu'on y reste pas". "Donc on doit changer de paradigme", a-t-il ajouté.

M. Sow a rappelé qu'"au moment où on parle, il n'y a même pas dix jours, on a perdu des Sénégalais en route pour l'Europe". "C'est devenu une véritable tragédie. Il faut se passer de l'émigration et rester vivre et travailler au pays", a-t-il plaidé.

Le député de la diaspora a en outre appelé ses compatriotes, les autorités politiques ainsi que ses collègues à travailler pour combattre l'émigration clandestine.