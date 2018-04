Ile Maurice: Roger Mancienne - «Tout pays doit maintenir le contrôle des installations sur son territoire»

Roger Mancienne est le leader et président de LDS. Le parti politique a été créé en 2016 pour les élections législatives aux Seychelles et rassemble des groupes de l'opposition. Victorieux à ces élections, le parti est, depuis, majoritaire à l'Assemblée nationale seychelloise.

Je n'ai pas de conseil à donner au gouvernement mauricien. Ce sont aux institutions et au peuple mauricien de veiller à ce que les décisions de leur gouvernement soient conformes aux principes et aux intérêts nationaux.

L'accès automatique du personnel militaire d'un autre pays et le joint management. Ce qui laissait ouverte la possibilité que l'installation puisse être utilisée pour des activités qu'on n'aurait pas prévues et qui pourraient être, en outre, contre nos intérêts nationaux.

La seule déclaration qu'on a faite au préalable était que toute facilité devait rester entièrement sous le contrôle des Seychelles. À aucun moment, nous avions indiqué une acceptation de l'accord. On a, bien sûr, tenu compte de l'avis des citoyens qui se sont exprimés lors des protestations, ainsi que d'autres qui l'ont fait en privé et dans les médias.

On a étudié les aspects de l'accord dès qu'on a pu le faire librement et à fond, c'est-à-dire quand ils ont été révélés au public. Et c'est après notre analyse des conditions y figurant qu'on a pris notre décision. Donc, on ne peut parler de changement d'avis, dans la mesure où on n'avait pas encore émis un avis définitif.

C'est surtout une question de souveraineté. L'accord prévoit l'accès automatique du personnel militaire indien à la facilité militaire proposée et aussi le joint management de l'installation. C'est ce qui a rendu cet accord inacceptable pour nous et pour beaucoup de Seychellois.

L'accord révélé au public seychellois en février, d'abord par des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et par la suite lors des rencontres publiques, est mort. Mais une facilité militaire seychelloise sur nos îles est toujours possible à l'avenir. Reste à voir avec ou sans le soutien d'un pays étranger, l'Inde ou autre.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.