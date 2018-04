Angola: Signature d'un Mémorandum d'entente entre l'Industrie et l'Agriculture

Luanda — Les ministères de l'Industrie et de l'Agriculture signent mardi, à Luanda, un Mémorandum d'entente dans le cadre du Programme pour le développement de l'industrie rurale (PROFIR, signe en portugais).

À la lumière de ce mémorandum, représentant les deux Ministères, les signataires directs seront l'Institut angolais de développement industriel (IDIA), pour l'Industrie, et l'Institut du développement agraire (IDA), pour l'Agriculture.

Selon un communiqué du ministère de l'Industrie, le mémorandum exprime l'intérêt de l'exécutif angolais à diversifier et densifier le tissu de l'industrie locale en promouvant des entrepreneurs capables de valoriser le potentiel local et les matières premières existant localement et de stimuler la croissance économique.

Entre autres objectifs, l'accord vise à contribuer à la promotion de l'industrie rurale par l'émergence de micro et petites entreprises industrielles pour la transformation des produits agricoles, en étroite collaboration les paysans et agriculteurs locaux, au niveau des communes et des municipalités, en partenariat avec d'autres programmes de l'exécutif.

Le Mémorandum, qui sera mis en œuvre conjointement, consistera à mener des actions concrètes, à responsabilités partagées, visant à la mobilisation, l'insertion et la promotion des producteurs pour le développement de produits agricoles destinés à la transformation dans les unités industrielles incluses dans le PROFIR, par le biais de la fourniture moyens indispensables à la production et canalisation des respectives productions vers les unités industrielles pour leur transformation.