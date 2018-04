Ile Maurice: Pointe-d'Esny - Cadeau de la nature

Pour la petite histoire, Pointe-D'Esny tient son nom de Claude D'Esny. On raconte que ce géomètre aida l'Abbé Nicolas de la Caille à relever des cartes géographiques et qu'en signe de reconnaissance, celui-ci donna le nom de Claude D'Esny à cette partie de Mahébourg.

Et si la région est connue pour ses sports nautiques, elle est aussi à découvrir pour son riche écosystème. Juste en face de l'hôtel Preskil se trouve, en effet, une zone humide qui constitue le troisième site Ramsar du pays et qui est protégée pour sa faune et sa flore. Dans la mangrove qui s'étend presque à perte de vue d'un côté de la route, face à la mer, vous trouverez facilement toutes sortes de crustacées, notamment une variété de crabes.

Ce qui n'était pas pour déplaire car la route pittoresque offre une magnifique vue sur le lagon de Mahébourg où baignent îles et îlots. En passant par la péninsule de Pointe-Jérôme, on s'arrête volontiers pour admirer le ballet incessant des pirogues, kitesurfeurs ou catamaran qui traversent à longueur de journée.

Il faut dire que Pointe-d'Esny, qui trempe dans des eaux cristallines, a depuis toujours été source de convoitise. Comment d'ailleurs en serait-il autrement, avec ses étendues de sable blanc et fin que caresse l'eau translucide? Cela fait longtemps que chacun y cherche son bout de plage exclusif. D'autant que les lieux sont bien plus paisibles que Blue-Bay, situé à quelques encablures.

