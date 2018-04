Congo-Brazzaville: Journée internationale du sport - L'événement célébré à Kinkala en signe de retour de la paix

L'administrateur et représentant de la République du Congo au conseil d'administration de l'institution… Plus »

Ce sont donc les élèves du lycée 5-février 1979 et technique de Kinkala, les collèges Moungondo, Saint-Augustin (catholique), Bandzieno (évangélique), Matoumbou et le collège technique CMMI qui ont pris part à l'activté. Le lycée 5-février s'est imposé à la première marche du podium au football, en l'emportant (2-1) sur le lycée technique. Il a réédité l'exploit au handball et basketball. En dehors de ces disciplines, il y a eu une parade des cyclistes de la ligue départementale de Brazzaville qui ont arpenté l'axe Brazzaville-Kinkala. L'ambassadeur d'Italie a fait partie des cyclistes ayant parcouru ce trajet. Une manière de prouver que le tronçon est désormais praticable de jour comme de nuit.

« Nous avons choisi le chef-lieu du département du Pool, parce que l'insécurité y a régné jusqu'à récemment. Un accord de paix a été signé, il y a quelques mois. La célébration, ici, de la journée internationale pour le développement et la paix est donc tombée à pic », a expliqué le ministre des Sports et de l'éducation physique, Hugues Ngouélondélé.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.