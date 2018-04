Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - Les Diables noirs reprennent les commandes

Entre les 12e et 13e journées, les Diablotins sont passés par tous les états d'âme. Devancés par l'AC Léopards, au terme de la précédente journée, ils ont fait preuve de réalisme pour dominer cette équipe à Madingou (1-0) et lui ravir la première place.

Les deux équipes vont certainement se rendre coup pour coup, jusqu'à la fin de la première partie de la compétition dans la lutte pour la première place. Dans le choc au sommet de la 13e journée opposant, le 8 avril à Madingou, l'AC Léopards de Dolisie aux Diables noirs de Brazzaville, chacune des deux formations a eu sa période. La première a tourné à l'avantage des vert et blanc qui malheureusement n'ont concrétisé aucune occasion.

La reprise de la tête de Dramé a été détournée par Clovis Tahourou, le gardien des Diables noirs. Sur l'action précédente, Deldi Goyi était tout proche de le prendre à contre-pied, mais il avait bien lu le jeu en écartant des pieds le danger. Les joueurs de l'AC Léopards ont multiplié des centres dans la surface, mais son avant-centre se plaçait mal.

A force de trop manquer, l'AC Léopards a craqué en seconde période. Le malheur a commencé par la blessure de Bissiki, remplacé par Hermann Nkodia, puis l'entrée, côté diablotin, de Beni Makouana. Apportant de la percussion, il sera à l'origine du but des jaune et noir, inscrit à la 79e mn par Harvy Itali Ossété. Diables noirs a ainsi battu AC Léopards et redevient le leader du championnat avec vingt-huit points, soit deux de plus que son adversaire. « Je vous avais promis, après notre défaite contre La Mancha, que nous allons récupérer cette première place. Nous avons gagné (1-0 ) et l'avons reprise. C'était donc notre objectif et nous l'avons réalisé », a commenté Clément Massamba, le coach de Diables noirs.

C'est le deuxième derby perdu par l'AC Léopards à Madingou après celui contre le Cara. « Je pense que si on était réaliste, on gagnait ce match, mais Diables noirs a eu un ballon anodin qui traînait dans la surface de réparation et a marqué. Nous restons confiants pour la suite, car mercredi, il faut se battre pour aller chercher un résultat contre V club à Pointe-Noire », a déclaré Pierre Mouzita, le coach adjoint de l'AC Léopards.

L'AS Otoho s'est rapprochée des Fauves du Niari après sa victoire, à Pointe-Noire (1-0) sur V Club Mokanda. La Jeunesse sportive de Talangaï a, quant à elle, courbé l'échine (1-2) devant Patronage Sainte-Anne. L'AS Cheminots a eu raison de Nico-Nicoyé (2-0). L'Interclub se porte maintenant bien. Pour preuve, cette formation a aligné sa deuxième victoire d'affilée en dominant la Jeunesse sportive de Poto (3-0), puis Saint-Michel de Ouenzé a battu le FC Kondzo (2-1). Les matches devant opposer le Cara à l'Etoile du Congo, et La Mancha à Tongo FC, ont été reportés à cause des rencontres aller du tour de cadrage.