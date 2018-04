Congo-Brazzaville: Championnats départementaux de handball - NHA-Sport réussit son entrée en compétition face à CTAHB

Le directeur départemental des Sports et de l'éducation physique, Joseph Biangou, a donné le coup d'envoi des championnats de handball de Pointe-Noire, le 8 avril, au stade Enrico-Mattei.

En catégorie des juniors, quatre équipes messieurs sont engagées tandis que chez les seniors dix sont en lice dont cinq des dames et cinq autres des messieurs. Pour encourager et accompagner les jeunes dans cette compétition qualificative au championnat national, deux équipes masculines, notamment l'équipe des vétérans composée des anciens joueurs des différents clubs de Pointe-Noire et les Anciens joueurs de l'AS Cheminots y participent également. Ces deux équipes s'affrontent entre elles à chaque journée de la compétition.

Dans son mot d'ouverture, Joseph Biangou Ndinga a appelé les clubs à plus de détermination et de dynamisme afin d'atteindre chacun ses objectifs fixés. « Vous devrez également penser aux visites médicales pour garantir la santé des athlètes et surtout cultiver l'esprit du fair-play durant le déroulement de la compétition afin que les meilleurs triomphent », a-t-il indiqué.

De son côté, le premier vice-président de la Ligue de handball de Pointe-Noire, Fulgence-François Kimbouala, qui a souhaité la bienvenue à tous, a fait observer une minute de silence en mémoire des handballeurs décédés au cours de la saison dernière.

Soulignons que cette première journée du championnat se poursuivra les 14 et 15 avril. En match d'ouverture, NHA-Sport a eu raison de CTAHB, 23 à 17, tandis que CTAHB a dominé toute la première partie du match pour le score de 13-10, à la pause. Les Vétérans et les Anciens joueurs de cheminot se sont affrontés en levée de rideau.