Congo-Brazzaville: Hommage - Tchicaya U Tam'si honoré à l'IFC

Le public était sous le charme en écoutant cet héritage que Tchicaya U Tam'Si a laissé pour le bonheur de tous les Africains. Ces textes ont été lus par quatre comédiens talentueux, notamment Violaine Schwart, Alexandra Guénin, Mouz et Bradley Wixel qui a assuré au clavier. La soirée était belle, car ces beaux mots d'une magnifique et dynamique interprétation ont servi des textes dans lesquels chacun a pris du plaisir à se retrouver. Notons que ce spectacle, créé spécifiquement pour le poète, a proposé un cheminement dans son œuvre à travers des voix qui l'ont rendue plus intime et proche, au terme des différentes évocations partagées lors des tables rondes et séminaires.

