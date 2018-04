Congo-Brazzaville: Vernissage - Lebon Chansard Ziavoula dit Zed expose sur les photographies de Brazzaville

Ouverte le 6 avril au Centre culturel russe (CCR), l'exposition intitulée « Couleurs de Brazza » fermera ses portes le 7 mai.

Dans plusieurs villes africaines contemporaines, à Brazzaville particulièrement, les enseignes, les murs des commerces, salons de coiffure, poissonneries, restaurants, et mêmes les pancartes placardées dans les rues portent des visages d'une idole de la musique, d'un illustre professionnel de football ou de personnages mis dans une scène qui invoque le quotidien, dont la représentation tient de l'habileté d'artistes, autant ingénieux que fantaisistes, mêlant, à l'envie, le risible à la provocation dans une esthétique qui ne laisse aucun regard insensible.

A la vérité, l'entreprise est un élan publicitaire qui n'a rien de conventionnel et traduit, pour sûr, un bouillonnement culturel qui inscrit une nouvelle identité des arts de rue. C'est un embellissement de l'architecture qui s'écarte des habituelles fresques et graffiti. In fine, les villes africaines, déjà colorées par une forte verdure et les peintures de taxi-autos, prennent une truculence qui frappe même les regards les moins diligents. C'est ce que l'on peut dire de cette exposition de Lebon Chansard Ziavoula dit Zed.

Pourquoi "Couleurs de Brazza" ? C'est pour montrer une autre façade de la ville à travers des enseignes, a expliqué l'exposant. « En ma qualité de photographe, j'ai voulu montrer ce quotidien au public, j'ai voulu montrer un nouveau regard de l'Afrique. J'ai juste montré ce que les gens ont l'habitude de voir mais qu'ils ne font certainement pas attention, d'où, j'ai pensé ressortir un travail artistique. Ce travail qui s'intitule "Couleurs de Brazza" couvre en réalité toutes les villes africaines. Je l'ai réalisé dans les neuf arrondissements de la ville », a indiqué Lebon Chansard Ziavoula.

Le même travail sera réalisé au mois de mai, à la biennale de Dakar, et sera intitulé « Couleurs de Dakar ». C'est l'ensemble des travaux de Lebon Chansard qui va faire une monographie sur ces enseignes.

Pour le directeur du CCR, Sergey Belyaev, c'est une exposition très spéciale, parce que c'est de la photographie, notamment des photos qui sont faites dans le pays, en général, et dans la ville de Brazzaville, en particulier. « Zed est un auteur qui a beaucoup de mérite pour avoir participé à plusieurs expositions. Cette exposition est une spécificité du Congo Brazzaville d'avoir d'images de plusieurs immeubles, bâtiments, ... Ce sont des œuvres très somptueuses faites avec beaucoup de talent... C'est la comparaison de l'art imaginaire et de la vie réelle de mon point de vue », a-t-il laissé entendre.

Qui est Lebon Chansard Ziavoula dit Zed ?

Issu d'une famille de photographes amateurs, de son père et de son oncle, Zed est un mystère à travers l'image ! On reconnaît son travail par la sensibilité et la profondeur du message que ses images transmettent à l'âme par le truchement de la vue. Ces œuvres sont un appel à un devoir à la fois de mémoire et de création. Mémoire, à l'instar des « Couleurs de Brazza », l'exposition actuelle qui vise à immortaliser les enseignes peintes à la main de la capitale politique du Congo. Création, car ses collections regorgent une dimension qui fait naître des réflexions autour de l'existence, notamment la mort, la vieillesse...

Son déclic a commencé en 2006 et 2007 lorsqu'il rencontre les photographes Baudouin Mouanda et Lumière Moussala, qui lui permettront de donner à son objectif une trajectoire artistique et journalistique. Il devient alors membre du Collectif Génération Elili en 2010, puis chargé à la communication de ce collectif des photographes congolais.

Lebon Chansard Ziavoula est diplômé en communication documentaire à la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Marien-Ngouabi de Brazzaville. Détenteur de la mention spéciale du jury aux 8e Jeux de la francophonie, à Abidjan en 2017, il a été décoré Chevalier dans l'ordre du mérite congolais par le président de la République du Congo.