Congo-Brazzaville: Journée mondiale de la santé - Une marche sportive en guise de célébration

Le Premier ministre, Clément Mouamba, a donné le coup d'envoi. Plusieurs membres du gouvernement ainsi que les marcheurs venus de tous les coins de Brazzaville ont répondu présents. Pas de chrono ni de médailles pour récompenser les premiers. L'intérêt de la marche, c'est avant tout son importance pour la santé. « L'activité physique comme la marche contribue à prévenir les maladies non transmissibles dont les maladies cardio-vasculaires, le diabète, le cancer », a expliqué la ministre de la Santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo.

L'humanité célèbre l'événement le 8 avril de chaque année. Au Congo, le ministère de la Santé et de la population, celui des Sports et de l'éducation physique ont organisé une marche sportive de santé, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), sur un parcours de 8 km, allant du stade Alphonse-Massamba-Débat à la Primature.

