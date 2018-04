Congo-Brazzaville: Festival international du livre et des ARTs francophones - Mission accomplie selon les organisateurs

La 2e édition de la manifestation littéraire s'est achevée, le week-end dernier, à l'Institut français du Congo de Brazzaville, en présence d'élèves, écrivains et plusieurs invités de marque.

Le Festival international du livre et des arts francophones, notamment sa deuxième édition, a eu lieu du 3 au 7 avril. Au regard de l'engouement suscité, selon les organisateurs, ce rendez-vous a tenu sa promesse.

Deux mille cinq cents élèves étaient en lice, subdivisés en quatre catégories, à savoir la catégorie Idée, la catégorie Roman, la catégorie Patrimoine, enfin, la catégorie Poésie. Au total, six établissements y ont pris part, à savoir les lycées Saint-Exupéry, Savorgnan-de-Brazza (A et B), Révolution et Chaminade mais aussi l'Ecole militaire préparatoire général Leclerc.

« Nous avons multiplié les sélections tout au long de ce festival, ce qui nous a permis de retenir une centaine de candidats que nous avons repartis par catégorie avant de les présenter aux écrivains dont les livres étaient en exploitation...Le bilan est très positif, c'est une mission accomplie pour toute l'équipe de l'organisation », a déclaré la conceptrice de ce festival.

Le festival s'est clôturé par la remise des prix Grand concours d'écriture des lycéens. Selon les résultats finaux, c'est le lycée Chaminade qui a occupé le haut du tableau, suivi de Saint-Exupéry puis l'école militaire. Dans la catégorie Patrimoine, Anne Merveille de Chaminade a remporté le premier prix, suivie de Sara Roselle de Saint-Exupéry et de Luce Bakamba de Chaminade.

Dans la catégorie Idée, Sofia Ebandza de Saint-Exupéry a occupé la première place devant Salissa Ndoulou de Chaminade et Berty Elenga de l'ecole militaire, respectivement sortis 2e et 3e.

Les élèves Frédérique Manga de Saint-Exupéry (1er prix), Virginie Boukongou de Chaminade (2e prix) et Dillan Leduc de Chaminade (3e prix) sont ainsi les lauréats de la catégorie Poésie.

Enfin, en catégorie Roman, c'est l'élève Jean Enzo du lycée Saint-Exupéry qui a convaincu les jurys par ses textes, suivi de Idriss Malanda de Chaminade et Rosine de Saint-Exupéry.

Sourire aux lèvres, Frédérique Manga, élève du lycée Saint-Exupéry et première de la catégorie Poésie, a exprimé sa joie en ces termes : « J'hésitais entre les catégories Poésie et Roman, mais j'ai préféré la poésie car il y avait un texte très riche qui a suscité mon inspiration. L'année passée, j'avais également participé mais j'étais reparti bredouille et aujourd'hui c'est mon tour ».

Signalons que c'est le célèbre écrivain congolais, Emmanuel Dongala, qui était l'invité d'honneur de ce festival bouclé par une soirée Dj. Une manière de permettre aux participants de terminer cette activité dans l'ambiance.