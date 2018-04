Congo-Brazzaville: Poste - Une nouvelle directrice générale à la Sopéco

L'administrateur et représentant de la République du Congo au conseil d'administration de l'institution… Plus »

Hormis le chapelet de plaintes à la Sopéco, la nouvelle directrice générale a estimé qu'il existe des pistes de solution « en mettant le numérique » au centre des réformes. « Nous devons récupérer nos parts de bénéfices longtemps prises par nos concurrents et travailler à la satisfaction de nos clients », a-t-elle signifié, appelant les agents de la Sopéco à la cohésion et au travail.

Économiste comptable de formation, nommée le 5 avril en Conseil des ministres, Ludovique Mbossa occupait le poste de directrice de la Coopération et de la formation au ministère des Postes, télécommunications et de l'économie numérique.

Pour sa part, Ludovique Mbossa, reconnaissant l'immensité de la tâche et remerciant les plus hautes autorités de l'Etat pour sa nomination, a placé son management sous le signe de l'innovation. « Je m'engage à concentrer toute mon énergie pour la réforme de la poste », a déclaré la nouvelle directrice générale.

En dépit de ce tableau sombre, enchevêtré par l'absence d'une politique de concession officielle du service postal universel, attendue depuis dix ans, la Sopéco et le ministère de tutelle ont procédé à des réalisations, à l'instar de la réouverture des bureaux des postes dans plusieurs départements du pays, l'innovation dans le service courriers, etc.

Confrontée à des retards de paiements de salaires d'environ 290 agents, la Sopéco subit encore les revers de la destruction de son patrimoine lors des événements douloureux des années antérieures. De plus, a rappelé la directrice générale sortante, outre son environnement concurrentiel, ainsi que les multiples produits de substitution nés des technologies de l'information et de la communication, l'entreprise ne dispose pas de mêmes atouts que d'autres de même type qui ont la mission d'offrir des services «jugés indispensables » par la population.

La passation de service, présidée par Franck Siolo, directeur de cabinet du ministre des Postes, télécommunications et de l'économie numérique, a permis d'échanger les consignes et les dossiers importants. Dans le tableau peu élogieux dressé par Brigitte Olga Manckoundia, faisant une espèce de bilan, la Sopéco peine à décoller car étranglée par des maigres recettes et une subvention ponctionnée par l'Etat, depuis la mise en place de la Banque postale du Congo.

