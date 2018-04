Togo: La médiation du président ghanéen dans la crise togolaise

"Il faut avouer que ce dossier est très complexe. Le président ghanéen avait pris un peu de précautions en commençant sa médiation. On se rappelle que le gouvernement togolais, le parti au pouvoir ,et le président Faure Gnassingbé ne semblaient pas être favorables à l'implication de la communauté internationale dans cette crise qu'il considérait comme interne. La marge de manœuvre du président Akufo-Addo est assez étroite à mon avis. Mais s'il y a échec de ce dialogue, ce qui se profile à l'horizon d'ailleurs, ce ne sera pas parce que le président Ghanéen n'aura pas réussi sa médiation. Akufo-Addo reste l'un des plus fins diplomates de la sous-région ouest-africaine, il connait très bien les acteurs politiques togolais. Et l'approche qu'il avait mise en œuvre en essayant de rapprocher les différentes parties à mon avis était assez efficace. Mais la crise togolaise comporte plusieurs facettes que certains acteurs ne voient que rarmenent. S'il y a échec, c'est que les conditions étaient réunies pour ça. On ne s'attendait pas à ce que le président ghanéen réussisse d'un coup à renouer les cordes d'une conférence démocratique au Togo."

"Je pense que, en décidant de reprendre les manifestations de rue, la coalition de l'opposition n'a plus véritablement confiance en ce processus de dialogue politique qui a commencé sous l'égide du président du Ghana, et cela se remarque aussi par le fait que l'opposition ait accepté à la demande du président Akufo-Addo de suspendre ses manifestations. Le processus électoral s'est poursuivi. Donc je trouve que c'est de bonne guerre que l'opposition redescende dans la rue mais le gouvernement ne semble pas l'entendre de cette oreille pour le moment."

