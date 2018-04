Congo-Kinshasa: La CENCO condamne l'assassinat de l'abbé Etienne Nsengiyumva du diocèse de Goma et exige une enquête

1. C'est avec consternation que le Secrétariat Général de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) a appris l'assassinat de l'Abbé Etienne NSE,NGIYUMVA, curé de la paroisse Saint Barthélemy de Kitchanga, Diocèse de Goma, dans le Masisi, province du Nord-Kivu, le dimanche 8 avril 2018. Le prêtre venait de célébrer la messe dominicale le dimanche de la Miséricorde pendant laquelle il a conféré le baptême à quelques nouveaux fidèles. C'est au moment où il une réunion avec' les fidèles que des assaillants sont entrés et l' abattu à bout 2. La CENCO condamne avec force cet assassinat et exige une afin de retrouver les auteurs de ce crime et de les traduire justice, conformément aux lois de la République Démocratique du Congo.

3. Il y a juste une semaine, dans le même diocèse, le dimanche avril 2018, l'Abbé Célestin NGANGO, curé de la paroisse Saint Paul Karambi du diocèse de Goma au Nord-Kivu a été kidnappé et relâché jeudi 5 avril.

4. Toujours dans le diocèse de Goma, territoire de Masisi, un consacré en la personne de l'Abbé Jean-Paul KAKULE KYALEMBERA été assassiné, le mercredi 25 février 2015. A peine nommé Econome la paroisse Saint Matthias Mulumba de Mweso, il a été tué par hommes armés. Jusqu'à ce jour, les auteurs de ce crime n'ont été retrouvés.

5. L'Eglise catholique en République Démocratique du Congo continue payer un lourd tribut de l'insécurité qui règne dans le pays qu'elle ne travaille que pour le bien de la Nation. Cette est intolérable.

6. La CENCO rappelle, à l'opinion nationale et internationale, l'Accord de la Saint-Sylvestre, dans son article IV.8.2, en avec la sécurisation des personnes et des biens: « recommande Gouvernement d'assurer la sécurité de tous les citoyens. Les signataires ont encouragé la prise des mesures appropriées, autres la neutralisation des groupes armés tant nationaux qu' qui sévissent en RDC; la récupération des armes détenues par personnes non habilitées... ». Malheureusement, jusque-là, recommandation n'est pas prise en compte.

7. La CENCO demande, pour la unième fois, aux autorités compétentes prendre leurs responsabilités en mains, pour la mise en oeuvre l'Accord de la Saint Sylvestre d'assurer la protection des citoyens de leurs biens dans tout le pays, particulièrement dans le Nord et Sud-Kivu et l'Ituri.

Fait à Kinshasa,

le 09 avril Abbé Secrétaire Général de la CENCO