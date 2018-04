Centrafrique: Nouvelle attaque contre une base de l'ONU

En RCA, deux jours après l'opération de la Minusca visant à désarmer et arrêter les… Plus »

Malgré ce climat de tension, au sein de la MINUSCA, l'on se dit déterminé à nettoyer ce quartier de sa horde de bandits et d'agresseurs. «Ce qui sûr c'est que l'opération au Pk5 a été lancée et va se poursuivre. L'objectif, c'est de neutraliser les gangs.

Sur l'identité des assaillants, de nombreuses sources attribuent cette nouvelle attaque aux ex-Seleka qui auraient agi en représailles à l'opération Sukula, (neutraliser, en langue sango) initiée par la MINUSCA dimanche en matinée au Pk5, quartier à majorité musulmane. Au cours de cette opération de nettoyage du poumon économique de Bangui, trois personnes ont trouvé la mort et plus d'une dizaine d'autres blessées dont dix casques bleus.

La capitale centrafricaine a connu une nuit de dimanche à lundi agitée. Peu avant minuit, la base de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) où sont basés les contingents égyptiens et jordaniens a été attaquée par des hommes lourdement armés. Des sources onusiennes affirment que cette attaque a duré 30 minutes et était l'œuvre de quatre assaillants à bord d'une motocyclette.

