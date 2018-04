Sénégal: Rencontre sur la connaissance et l'harmonisation des textes sur la transhumance frontalière

Desert to power, une initiative de la Banque africaine de développement (Bad) a été… Plus »

M. Vall a jugé "utile" la bonne sensibilisation des populations, plus particulièrement des éleveurs, en vue d'un respect strict des règles et accords qui régissent la transhumance frontalière.

Les gouverneurs de Matam, Saint-Louis, Louga, Tambacounda, et les Wali du Trarza et Gorgol (Mauritanie) ainsi que des acteurs, experts de l'élevage et éleveurs des deux pays ont pris part à la rencontre.

"Notre rencontre d'échanges et de partage vise à préparer la rencontre du comité tripartite, présidée par les deux ministres de l'Elevage, du Sénégal et de la Mauritanie, prévue le 12 avril prochain, dans le cadre de la transhumance frontalière, en vue de trouver les modalités de règlement des conflits, ainsi que la tenue régulière de réunions paritaires annuelles", a dit M. Niang.

Saint-Louis — Le gouverneur de Saint-Louis (Nord), Alioune Aïdara Niang, a plaidé, lundi, l'harmonisation des textes et accords signés par le Sénégal et la Mauritanie depuis 2006, sur la transhumance du cheptel, en vue d'un plan d'action.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.