Sénégal: Danse Hip hop - Les Bboys de Dakar et de Thiès primés à la finale du "Battle national"

Cette année, dit Mme Diagne, "un focus sur le genre féminin a été fait pour attirer l'attention sur la sous-représentation des femmes dans le domaine de la danse hip hop et pour encourager celles qui ont décidé d'y faire carrière et celles qui aspirent à le faire".

"Ils ont montré leur savoir-faire et ont pu échanger avec des représentants du ministère de la Culture, des sponsors et les marraines dans le cadre de la conférence-débat qui s'est tenue sur le thème +Modèles de réussite / Stratégies de développement+", a souligné Gacirah Diagne.

Ainsi, les crews de Dakar représenteront le Sénégal au "Battle Of The Year" ou le championnat du monde prévu cette année en France.

