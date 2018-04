Congo-Kinshasa: Un mois après le bilan de la commission sur les marches du Comité laïc

Joints lundi par RFI, la ministre congolaise des Droits de l'homme, Marie-Ange Mushobekwa, et le président de l'association congolaise pour l'accès à la justice, Me George Kapiamba, qui avaient présenté conjointement les conclusions de cette commission, promettent de s'exprimer publiquement pour faire un bilan dans les prochains jours, le temps de faire le point lors d'une plénière qui devrait se tenir ce mercredi.

La commission recommandait aussi la libération de tous les manifestants détenus arbitrairement dans les services de renseignement. Pour les cas les plus emblématiques, celui de Carbone Beni et de ses collègues du mouvement citoyen Filimbi, aucune avancée. Leurs avocats n'ont toujours pas accès à leurs clients depuis près de 4 mois. Quant aux blessés de ces manifestations, ils attendent toujours une prise en charge et c'est ce que souhaitait la commission.

Cette enquête concernait uniquement les évènements de Kinshasa, deux manifestations, celles du 31 décembre et du 21 janvier, faute de moyens et malgré l'insistance de la société civile pour ouvrir l'enquête à tout le territoire national. Mais malgré cela, plusieurs recommandations fortes avaient été dégagées : levée de l'interdiction de manifester, libération des activistes détenus dans les services de renseignements, interdiction d'utiliser des balles réelles ou de faire appel à l'armée contre des manifestants pacifiques. Un mois après, où en est-on ?

