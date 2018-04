Sénégal: Lutte contre le terrorisme - Macky Sall prend la pieuvre par les tentacules

Pour quelqu'un qui était allé parfaire ses connaissances coraniques, il faut reconnaître que le mode d'apprentissage du livre saint est des plus suspects et belliqueux.

L'affaire Alioune Ndao est jugée en effet au moment où le tribunal de Dakar vient de rendre son délibéré sur une affaire similaire. Ibrahima Ly, un Franco-Sénégalais jugé le 15 mars dernier et contre qui le parquet avait requis la prison à perpétuité, a finalement écopé de 15 ans de travaux forcés pour association de malfaiteurs et apologie du terrorisme.

Déjà reportée à trois reprises depuis décembre 2017, l'affaire Alioune Ndao et une trentaine d'autres a débuté hier lundi 9 avril 2018 au palais de justice de Dakar. Le chef spirituel et ses talibés sont accusés d'avoir voulu établir un réseau djihadiste dans le Pays de la Teranga.

