Afrique: Desert to Power - Un programme de la BAD pour faciliter l'accès à l'énergie à 250 millions de personnes

Desert to power, une initiative de la Banque africaine de développement (Bad) a été présentée hier à Dakar. A travers ce programme, la Bad vise à faciliter l'accès à l'énergie à 250 millions de personnes dans 11 pays de la zone sahélo-saharienne et celle de la Grande muraille verte.

La présentation de ce programme s'est déroulé en présence de ses partenaires notamment l'Agence française de développement (Afd), l'Agence internationale d'énergie renouvelable (Irena), le secteur privé et d'autres partenaires techniques et financiers. Le programme Desert to Power est la déclinaison opérationnelle du Nouveau pacte pour l'énergie en Afrique, dans la région sahélo-saharienne du continent africain, comprenant les pays de l'Alliance pour le Sahel et ceux situés le long du tracé de la Grande muraille verte.

«Cette partie du continent africain qui comprend 11 pays (Burkina Faso, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Soudan et Tchad) a une population estimée à 400 millions de personnes dont environ 250 millions sont sans accès à l'électricité », a déclaré Serge Marie Nguessan, responsable pays de la Bad au Sénégal. Selon lui, Desert to power est un programme partenarial pour lequel la banque entend travailler avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers au service des onze pays concernés dont le Sénégal.

«Desert to power, c'est transformer le désert en énergie. Il vient appuyer toutes les grandes initiatives de la Bad et d'autres partenaires qui sont réalisés dans la zone. Nous voulons transformer tout le potentiel solaire dans cette zone en énergie. Elle a une population estimée à 400 millions de personnes dont 250 millions n'ont pas accès à l'énergie. Avec ce programme, nous voulons leur faciliter l'accès à l'énergie », a-t-il dit.

Pour cela, la Bad a voulu avoir en actions tous les partenaires qui travaillent dans ce secteur. Il a rappelé que la Bad s'est engagée à investir 12 milliards de dollars dans les énergies renouvelables sur la période 2016-2020.

« Ainsi, pour chaque dollar de la banque nous souhaitons mobiliser quatre à dix dollars auprès des autres acteurs pour cette initiative », a indiqué le représentant de la Bad au Sénégal. Prenant la parole, Laurence Hart, directrice de l'Afd a indiqué que Desert to power s'inscrit dans la lignée des différentes initiatives pour le climat et les énergies renouvelables déjà lancées et contribuera à l'atteinte des engagements climat des pays concernés au titre de l'accord de Paris.