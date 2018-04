Burkina Faso: Commune de Koutougou - Le maire aurait donné sa vie pour ses administrés

Alertées, les Forces de défense et de sécurité ont commencé un ratissage de la zone. Hamidou Koundaba a été inhumé à Koutougou le lundi 9 avril 2018 en présence des autorités provinciales, de ses collègues maires et d'une population fortement mobilisée.

Les mobiles de cet acte restent ignorés. De nombreux interlocuteurs pensent que les raisons sont liées au fait qu'il refuse d'abandonner ses administrés malgré l'insécurité ambiante dans la région. « Comme les terroristes avaient affirmé qu'ils ne voulaient plus d'administration dans cette localité et lui, il persistait à réunir les conseillers municipaux pour les sessions ordinaires, cela pourrait avoir été perçu comme un défi lancé aux groupes armés.

Elu sous la bannière du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), il dirigeait la municipalité depuis l'érection de Koutougou en commune de plein exercice. Selon une source locale, le maire avait quitté la prière pour se rendre à son domicile lorsqu'il a été froidement abattu. «Après la prière, nous sommes sortis de la mosquée et chacun s'est dirigé vers son domicile.

