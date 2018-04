Ile Maurice: Il tente de brûler vive une HR Manager - Le vigile n'en est pas à sa première prise de bec

Mridula Rakha s'est rendue au poste de police de Pope-Hennessy pour faire une déposition avant d'aller à l'hôpital pour vérifier son état de santé. L'agent de sécurité a été appréhendé par la police qui s'est, plus tard, rendue dans les locaux de l'ICTA, au Célicourt Building, à Port-Louis, pour recueillir les témoignages et les preuves. Selon nos informations, Kreshan Ramit pourrait être traduit en cour ce mardi 10 avril.

Les employés de l'Information and Communication Technologies Authority (ICTA) vivent dans la peur depuis hier. Un agent de sécurité, Kreshan Ramit, âgé d'une trentaine d'années, a fait irruption dans le bureau de la Human Resource Manager Mridula Rakha dans le but de l'asperger d'essence.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.