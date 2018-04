Sénégal: Climat des affaires - Atelier d'échange avec les journalistes, lundi prochain

Desert to power, une initiative de la Banque africaine de développement (Bad) a été… Plus »

"Cette dernière est structurée autour des mesures permettant de lever les réserves sur les réformes effectives, des mesures nouvelles pour intégrer l'évolution de la méthodologie Doing Business et des mesures permettant de relever les performances du Sénégal sur les indicateurs qui tirent vers le bas", détaille le communiqué.

Sur la base des orientations nées des quelque 19 réformes mises en œuvre par le Sénégal au cours des 4 dernières années, une feuille de route Doing Business 2019 a été déclinée et adoptée en réunion interministérielle le 22 février.

Il signale que dans ce cadre, "le Sénégal a progressé" ces quatre dernières années, "en améliorant son score de plus de près de neuf points" et "a gagné près d'une quarantaine de places" à ce classement.

Aussi, pour mesurer et apprécier ses efforts visant l'amélioration du climat des affaires, le Sénégal s'est volontairement soumis à la notation internationale relative au Doing Business du groupe de la Banque mondiale, note le communiqué.

Elle sera l'occasion de "faire le point sur l'état de mise en œuvre de la feuille de route Doing Business 2019 et d'illustrer l'impact des réformes effectives par des vécus auxquels s'identifieront un nombre important de cibles", explique le communiqué.

Mbour — L'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX) organise à partir de lundi prochain, à Mbout, un atelier d'échange avec les journalistes sur les réformes de l'environnement des affaires au Sénégal, avec notamment un focus sur le Doing business 2019, annonce un communiqué reçu à l'APS.

