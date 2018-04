Il a également tenu à saluer l'hospitalité du roi des Ashanti : " Nous avons été comblés par l'hospitalité du Roi des Ashanti, le Roi Otumfu Osei Tutu II et sa femme, ainsi que la Reine-Mère. Nous avons eu l'occasion de participer à leur fête traditionnelle de l'Akwasidae, qui est une cérémonie riche en couleurs et aussi en enseignements".

" Nous sommes allés en quête, visiter notre pays d'origine. Nous sommes allés aux sources. Et de ce point de vue, notre attente a été comblée. Nous sommes allés dans la ville de Nsuta et après Nsuta, nous sommes allés dans le village où habitait la Reine Abla Pokou et sa famille à Abokosu. Partout, nous avons reçu un accueil chaleureux. Nous avons effectué une visite pleine d'émotions et aussi de satisfaction", a-t-il dit.

